„Nasz nowy dom 22” odcinek 1. Kinga z Broncina ma 4 latka i złośliwy nowotwór. Ela Romanowska chce odmienić jej życie! Redakcja Telemagazyn

Za nami 1. odcinek 22. edycji programu „Nasz nowy dom”. Elżbieta Romanowska razem ze swoją ekipą znowu przystąpiła do akcji, ale tym razem nie było łatwo, ponieważ łzy same płyną do oczu, gdy o życie i zdrowie walczy czterolatka... Zobaczcie, co się wydarzyło w 1. odcinku „Naszego nowego domu” oraz jak zmienił się dom małej Kingi z Broncina.