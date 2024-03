Krystyna Sokołowska zostanie najpiękniejszą kobietą na świecie? Polka jest zjawiskowa!

Jak wyglądają przygotowania Krystyny do finału Miss World?

Kim jest Krystyna Sokołowska?

Aktywnie działa charytatywnie i społecznie, włączając się w wiele ważnych inicjatyw. Krystyna to także działaczka społeczna Rady Kobiet Miasta Białegostoku. Już niebawem wystąpi na międzynarodowej scenie jako reprezentantka Polski!

Zgrupowanie konkursu Miss World trwa już blisko od 3 tygodni. Nasza reprezentantka w trakcie przygotowań do gali wzięła udział w wielu rozmaitych konkurencjach i wyzwaniach takich jak Miss Sportu, pokaz Fashion Designer Awards i Top Model, gdzie zaprezentowała się w sukni projektu Doroty Kuźnickiej czy Miss Talent, gdzie zakwalifikowała się do czołowej 20-tki. Wszystkie kandydatki miały już także wywiady i rozmowy z jurorami. Znalazł się również czas na zwiedzanie Indii i spędzenie wolnego czasu z koleżankami z całego świata.

Historia Polek w konkursie Miss World

Do tej pory Polki dwukrotnie wygrały konkurs Miss World. Była to Aneta Kręglicka w 1989 roku oraz Karolina Bielawska w 2022 roku. Kolejne ogromne sukcesy w wyborach najpiękniejszej kobiety świata osiągały: Ewa Wachowicz - Miss Polonia 1992 (4 miejsce) oraz Katarzyna Borowicz - Miss Polonia 2004 (4 miejsce i tytuł Queen of Europe). Trzymamy mocno kciuki również za sukces Krystyny Sokołowskiej i życzymy jej korony Miss World!