Polka najpiękniejszą kobietą na świecie. Karolina Bielawska zachwyca w Indiach!

Indie zafascynowane śliczną Polką

Kim jest Karolina Bielawska?

Karolina Bielawska urodziła się 11 kwietnia 1999 roku w Łodzi. Prywatnie piękna blondynka jest córką Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, i Łukasza Bielawskiego, byłego prezesa ŁKS Łódź. Ukończyła Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i jest laureatką nagrody dla najlepszego absolwenta tego wydziału w roku akademickim 2020/2021. Obecnie studiuje Master of Business Studies w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

W 2019 roku Karolina Bielawska została Miss Polonia 2019. To jeszcze szerzej otworzyło jej drzwi do świata modelingu, co łączyła z działalnością dobroczynną. W marcu 2022, reprezentując Polskę, zwyciężyła w finale wyborów Miss World 2021 i w ten sposób została drugą Polką w historii, która zdobyła tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie.