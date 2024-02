Piękna Krystyna Sokołowska walczy o tytuł Miss World! Powtórzy sukces Karoliny Bielawskiej?

Kim jest Krystyna Sokołowska?

Aktywnie działa charytatywnie i społecznie, włączając się w wiele ważnych inicjatyw. Krystyna to także działaczka społeczna Rady Kobiet Miasta Białegostoku. Już niebawem wystąpi na międzynarodowej scenie jako reprezentantka Polski!

Bagaże Polki ważą ponad 100 kg!

Zgrupowanie konkursu Miss World potrwa 3 tygodnie. Nasza reprezentantka w trakcie przygotowań do gali weźmie także udział w wielu rozmaitych konkurencjach i wyzwaniach takich jak Miss Sportu, Top Model, Miss Talent czy Miss Multimedia. W ramach Miss Świata odbędzie się również gala powitalna, aukcja charytatywna fundacji „Piękno z przesłaniem”.

Przygotowania do wyjazdu Krystyny Sokołowskiej do Indii trwają od kilku miesięcy. W pięciu walizkach naszej Miss znajdzie się aż ponad 60 stylizacji, w tym również kreacja finałowa, zaprojektowana specjalnie na wybory Miss World przez Madonna Atelier. Na ten moment nie chcemy jeszcze zdradzać jak wygląda ta suknia, jedynie mogę powiedzieć, że będzie w kolorze lekkiego fioletu - mówi Krystyna Sokołowska.

Podczas zgrupowania Miss World odbędzie się także pokaz i konkurs „Fashion Designers Awards” gdzie kandydatki z ponad 100 krajów zaprezentują suknie stworzone przez projektantów z ich rodzimych krajów. Na to wydarzenie kreację specjalnie dla Miss Polonia zaprojektowała Dorota Kuźnicka. Krystyna zaprezentuje się w welurowej sukni w kolorze rubinowym, ozdobionej tysiącem kamieni. Jest to bardzo modowy projekt stworzony specjalnie z myślą o Miss World. Krysia wygląda w sukni niczym ze światowego, czerwonego dywanu Met Gala!

Narodowy akcent na wyborach Miss World

W ramach przygotowań do Miss World powstał również oficjalny film prezentujący Krystynę Sokołowska jako reprezentantkę Polski. Zdjęcia i nagrania zostały zrealizowane w najpiękniejszych miejscach Białegostoku czyli rodzinnego miasta Krystyny. Od kilkunastu dni materiał dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej konkursu Miss World.

W trakcie gali konkursu Miss World w Indiach nie zabranie również typowo polskich, narodowych akcentów. W ramach pokazu strojów narodowych i konkurencji „Dances of the world” nasza Miss Polonia zaprezentuje się w narodowym stroju Kontuszu, który przygotował Podlaski Instytut Kultury. Wykona również tradycyjny taniec - Mazura. Choreografię od kilku tygodni trenuje w siedzibie Zespołu Kurpie Zielone w Białymstoku.

Historia Miss World

Również i Krystyna Sokołowska jest aktywną działaczką społeczną i wolontariuszką. W trakcje swojego panowania jako Miss Polonia uczestniczyła w wielu projektach charytatywnych i wspierała akcje takie jak jak. np. projekt „Dotykam = Wygrywam”, „Bo Ważna jesteś Ty!”, „Serce dla zwierząt!”. Wspierała także wiele Fundacji m.in. „Dom w Łodzi”, „Dzięki Tobie”, Omenaa Foundation czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Swoje działania dedykowała także uchodźcom z Ukrainy aktywnie wspierając działania Rio Edu Centrum w Warszawie.

W trakcie zgrupowania Miss World w Indiach odbędzie się także bal połączony z aukcją charytatywną na rzecz Fundacji „Beauty with a Purpose”. Każda z ponad 100 kandydatek na tę okazję przygotowała i przywiezie ze swojego kraju upominek do licytacji. Z Polski Krystyna Sokołowska zabierze ze sobą unikatowy bursztynowy wisior oprawiony w różowe złoto przygotowany przez S&A Jewellery Design. Prezent jest nawiązaniem także do legendarnej, bursztynowej korony Miss Polonia