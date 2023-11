Miss Earth 2023. Polska miss podbije świat? Ewa Jakubiec ma na to wielką szansę!

Kim jest Ewa Jakubiec?

Ewa Jakubiec w czerwcu 2023 roku została wybrana na Miss Polonia 2023. Jest dyplomowaną pielęgniarką w trakcie specjalizacji anestezjologicznej oraz studentką zdrowia publicznego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i studentką studiów EMBA z zakresu ochrony zdrowia na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Pracuje w klinice medycyny estetycznej przy zabiegach transplantacji włosów.

Jest wolontariuszką i ambasadorką wielu kampanii społecznych i charytatywnych takich jak Dotykam=Wygrywam (profilaktyka raka piersi), TAK dla zdrowia rodziny, czy FAS OFF (kampania kierowana do kobiet w ciąży). Pasjonatka jazdy motocyklem. Jej największym marzeniem jest podróż do Australii. Właśnie wyleciała do Wietnamu na miesięczne zgrupowanie konkursu Miss Earth 2023, którego finał odbędzie się 22 grudnia 2023 roku.