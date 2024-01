Miss Albanii Drita Ziri najpiękniejszą kobietą na Ziemi! Jak w konkursie Miss Earth poradziła sobie Ewa Jakubiec?

Czym jest konkurs Miss Earth?

Miss Ziemi (Miss Earth) to trzeci co do wielkości i prestiżu międzynarodowy konkurs piękności, promujący ochronę środowiska i postawy proekologiczne. Jest organizowany od ponad 20 lat i należy do czołówki międzynarodowych konkursów piękności na świecie, zaraz po Miss World i Miss Universe. W wydarzeniu uczestniczą reprezentacje z blisko 90 krajów. Główną ideą i misją konkursu jest promocja postaw proekologicznych i ochrona środowiska.