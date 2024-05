„Nasz nowy dom 22” odcinek 18. Nie zrobili tylko remontu, uratowali ich przed widmem śmierci! Najsmutniejszy dom w show stał się wesoły!

Pan Zdzisław bardzo się stara, pracuje na dwie zmiany, wciąż mija się z dziećmi, ale nie jest w stanie samodzielnie stworzyć dla dzieciaków bezpiecznych warunków do życia. Piętnastoletni Patryk panicznie boi się, że ktoś dowie się, jak mieszkają i zabierze ich od taty. To, co zrobiła ekipa programu „Nasz Nowy Dom” w niewielkiej warmińskiej wsi Miejska Wola, to nie był tylko remont. To wyciągnięcie rodziny z przepaści i walka o to, by na ich twarzach pojawił się choć jeden uśmiech. Wielką niespodzianką okazało się też zaaranżowane spotkanie i wyjątkowa zabawa z aktorami z uwielbianego przez widzów serialu „Gliniarze”.