„Nasz nowy dom 22” odcinek 24. Śmierć ojca dziecka i całe pasmo nieszczęść! Można się załamać!

Niespodziewana śmierć ojca Julki

Trudno nie wzruszyć się przy 24. odcinku „Naszego nowego domu 22”. Pani Paulina i jej partner z radością oczekiwali na przyjście na świat swojej pierwszej córeczki, Julki. Oboje pracowali zagranicą, kobieta jako pierwsza wróciła do Polski, by przygotować się do porodu. Tata dziecka miał do niej dołączyć niebawem. Ich szczęście przerwał nagle tragiczny pożar wieżowca, w którym mężczyzna odwiedzał znajomych. Gdy Julka przyszła na świat, jej tata już nie żył.