Sensacja w najnowszym odcinku „Nasz nowy dom”! Ekipa pierwszy raz w historii nie wyremontowała domu!?

By Matylda mogła wrócić do domu, mieszkanie rodzinny powinno się zmienić, by nie przypominać o przeszłości. Gdy ekipa Polsatu pojawia się w Chojnicach, remont ruszył pełną parą. Niestety w jego trakcie okazało się, że pojawiły się przeszkody nie do pokonania i po raz pierwszy w historii programu nie było wiadomo, czy remont zostanie ukończony. Czy ekipie udało się ostatecznie wyremontować dom pani Agaty? Zdjęcia z odcinka mówią same za siebie!