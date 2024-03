„Nasz nowy dom 22” odcinek 6. Mieszkali na tykającej bombie! Dzięki Eli Romanowskiej wreszcie będą mogli spokojnie zasnąć!

W kolejnym odcinku „Nasz nowy dom” Elżbieta Romanowska odwiedzili rodzinę mieszkającą w Rąblowie. Pani Agnieszka i pan Wojciech poznali się w pracy, momentalnie między nimi zaiskrzyło. Para doczekała się trojga dzieci – Krzysia, Adasia i rocznego Kamilka. Pan Wojtek miał wcześniej żonę, nie był to udany związek, mężczyzna bardzo ciężko zniósł rozstanie. Dziś ma szczęśliwą rodzinę, jedyne, czego im brakuje, to dom.

Pani Agnieszka i Pan Wojtek z dziećmi mieszkali w dawnym budynku gospodarczym. Przez lata robili wszystko, aby stworzyć z niego bezpieczne miejsce do życia. Niestety bez skutku, a warunki tam panujące były naprawdę tragiczne. Niebezpieczny piec i koszmarna instalacja elektryczna sprawiały, że pani Agnieszka bała się zostawiać starszych chłopców samych w domu. Łazienka była jedynie prowizoryczna, a cała rodzina miała do dyspozycji tylko tylko jeden pokój. Pan Wojciech musiał spać w w kuchni, jednocześnie pilnując wadliwego pieca, by nie doszło do tragedii. Wyzwanie, jakim była gruntowna zmiana budynku w prawdziwy dom podjęła się ekipa Wiesława Nowobilskiego. Jak sobie z tym poradzili?