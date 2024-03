„Nasz nowy dom 22” odcinek 8. Mieszkają w spalonym domu, a ich córka musi być operowana! Ela Romanowska i ekipa „NND” pomogli!

Córeczka pani Klaudii musi przejść operację

W 8. odcinku programu „Nasz nowy dom 22” ekipa remontowa odwiedzi malowniczą wieś Kobylec w województwie wielkopolskim. Rodzina potrzebująca pomocy to pani Klaudia, pan Cezary i ich 4-letnia córeczka Laura, która w przyszłości będzie musiała przejść trudną operację transplantacji wątroby.

Dom rodziny został strawiony przez pożar!

Rodzina zgłosiła się do programu, gdyż w przeszłości pożar strawił znaczną część ich domu, a wyremontowanie go na własną rękę pozostaje obecnie w sferze marzeń młodych rodziców. Mimo to pani Klaudia i pan Cezary chcieliby w nowym domu zacząć nowe życie, gdzie każde z nich miałoby swój własny kąt, a ich córeczka czułaby się bezpieczna. Przed ekipą nie lada wyzwanie: czy uda im się odbudować spalony dom w 5 dni?