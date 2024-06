Neslihan Atagül jest jedną z najpiękniejszych tureckich aktorek. Pokazała się w samym staniku i zachwyciła!

Kim jest Neslihan Atagül?

Neslihan Atagül - kariera aktorska

Przełomem dla Neslihan Atagül okazał się rok 2012, gdy dostała główną rolę kobiecą w dramacie Yeşima Ustaoğlu pt. „Otchłań”, co otworzyło jej drzwi do jeszcze lepszych ról. Następnie (2013-2014) zagrała w serialu „Fatih Harbiye” oraz filmie „Senden Bana Kalan” (2015). Następnie otrzymała angaż w serialu „Wieczna miłość” (2015-2017), co przyniosło aktorce ogromną popularność.

Co dzisiaj robi Neslihan Atagül?

O czym jest serial „Wieczna miłość”?

Osadzony w realiach współczesnego Stambułu serial obyczajowy o trudnej miłości. On pochodzi z ubogiej rodziny. Bliscy tylko w nim pokładają wielkie nadzieje. On jednak nie wierzy, że coś może się zmienić w ich szarym życiu. Ona ma zamożnych rodziców, ale nigdy nie utożsamiała się z bogatym światem, który ją otacza. Kemal i Nihan poznają się przypadkowo. Kiedy znowu się spotykają, zakochują się w sobie. Kemal, który nie należy do jej klasy społecznej, musi się usunąć z jej życia. Ich związek się rozpada. Kemal zostaje wysłany do innego miasta, a Nihan staje przed trudnym wyborem. 5 lat później Kemal wraca do swojego rodzinnego miasta jako człowiek sukcesu. Jego ukochana Nihan jest już z innym mężczyzną.