Odpicowane jak nigdy Ewa i Nicola ruszyły na podryw! Gwiazdy „Rolnik szuka żony 10” zrobiły w klubie prawdziwą furorę!

Odpicowane gwiazdy „Rolnika” zrobiły w klubie prawdziwą furorę!

Nicola bezskutecznie starała się o serce Darka, który pomimo obiecującego początku ich relacji, szybko się nią znudził. Rolnik ostatecznie rozstał się z nią przez SMS, a w finale programu praktycznie cały czas w lekceważący sposób odnosił się do swojej wybranki. Z kolei Ewa próbowała zdobyć serce Waldemara, który początkowo był nią niezwykle oczarowany. Ostatecznie jednak Ewa nie znalazła w rolniku tego, czego szukała, czyli wsparcia i partnerstwa. Ich znajomość skończyła się brzydką pyskówką w finale show i oskarżeniami Waldemara, że Ewa szukała w programie nie miłości, tylko promocji.

Ewa Kryza i Nicola Gawrońska to postaci, których z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 10. edycji „Rolnik szuka żony” . Obie starały się o względy rolników i ostatecznie obu niestety (albo i stety) nie udało się podbić ich serc.

Od zakończenia emisji 10. edycji „Rolnik szuka żony” minęło już sporo czasu. Mimo to starająca się o względy Darka Nicola wciąż cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ze strony fanów programu.…

Choć Ewa i Nicola nie znalazły w programie miłości, to nieoczekiwanie udało im się nawiązać między sobą przyjaźń, która jak się okazuje trwa do dziś. Dziewczyny regularnie utrzymują między sobą kontakt i jak się ostatnio okazało, chodzą nawet razem na imprezy! Na ich instagramach niedawno pojawiła się niedawno relacja z ich wspólnego wyjścia do klubu.