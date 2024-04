Olga Lipińska kiedyś i dziś. Tak się zmieniła polska królowa satyry! Dlaczego „Żelazna Dama” nigdy nie zdecydowała się na bycie matką?

Kim jest Olga Lipińska

Olga Lipińska, choć urodziła się w Piotrkowie, gdzie spędziła zaledwie kilka miesięcy, swoje życie związała z Warszawą. Ukończyła żeńskie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie na Saskiej Kępie w Warszawie, a następnie - Wydział Reżyserii PWST w Warszawie (1964). W latach 1977–1990 była dyrektorką Teatru Komedia w Warszawie.

Na swoim koncie ma bogaty dorobek zawodowy. Wyreżyserowała kilkadziesiąt spektakli Teatru TV - najsłynniejsze to Damy i huzary (1973), Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna (1985), Gwałtu, co się dzieje! (1992), Zemsta (1994), _Baryłeczka (1995), _Ja się nie boję braci Rojek (2003) oraz Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale (2007). Zdecydowana większość widzów kojarzy ją z kabaretami, w tym najpopularniejszym, sygnowanym jej nazwiskiem - Kabaret Olgi Lipińskiej. Stworzyła ich dla TVP imponującą ilość. Na zasłużoną emeryturę przeszła w 2005 r., po 40 latach w TVP.