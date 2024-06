Oliwia Knapek zachwycała urodą w „Love Island 2”. Dzisiaj realizuje się w branży dla dorosłych!

Kim jest Oliwia Knapek?

Była jesień 2020 roku, gdy Oliwia Knapek wzięła udział w 2. edycji programu „Love Island. Wyspa miłości”. Wówczas miała zaledwie 19 lat, ale już wtedy przyznawała, że kręcą ją starsi mężczyźni.

Na „Wyspie miłości” młodziutkiej Oliwii w oko wpadł przystojny Igor Łubkowski, chociaż maślane oczy do blondynki robił również Mikołaj Cieśla. Oliwia i Igor mieli... bardzo burzliwą relację. To chyba dobre określenie. Widać było, że do nie końca do siebie pasują, więc gdy w programie pojawiła się przepiękna Magdalena Karwacka, a Igor stracił dla niej całkowicie głowę, to nikogo specjalnie to nie zdziwiło. Oliwia znalazła pocieszenie w ramionach Mikołaja, ale odpadli z programu, a ich relacja nigdy się nie rozwinęła do związku.