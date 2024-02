Oto finaliści 5. edycji „The Voice Senior”! Kim są i co o nich wiadomo?

Wielki finał 5. edycji „The Voice Senior” lada chwila!

Wielki finał został podzielony na dwa etapy, a o tym, kto otrzyma tytuł Najlepszego Głosu piątej edycji „The Voice Senior”, zdecydują wyłącznie widzowie głosujący na swoich faworytów! W pierwszej części finału, ośmioro uczestników wyśpiewa utwory dedykowane bliskim im osobom, dzieląc się z widzami nie tylko talentem, ale i osobistą historią. Po wszystkich występach każdy z trenerów wybierze po jednej osobie, która wejdzie do drugiego, decydującego etapu wielkiego finału. To właśnie w nim czworo finalistów wykona dwie piosenki - jedną premierową oraz przebój, który pozwolił im podbić serca trenerów i widzów podczas wcześniejszych etapów programu.

Już w najbliższą sobotę 17 lutego wielki finał „The Voice Senior” . To będzie nie tylko muzyczny spektakl, ale również emocjonalna podróż przez życie i marzenia rozśpiewanych finalistów piątej edycji programu. To także przypomnienie, że marzenia są po to, by je realizować, bez względu na wiek. A dowodzi tego ośmioro finalistów, po dwie osoby z drużyn: Alicji Węgorzewskiej, Maryli Rodowicz, Haliny Frąckowiak i Tomasza Szczepanika.

Kim są finaliści 5. edycji „The Voice Senior”?

Małgorzata Kraszkiewicz w życiu kieruje się zasadą, że kolor niebieski to symbol tego, co wzniosłe i duchowe – wartości, z którymi głęboko się identyfikuje. Ta wiara jest tak silna, że niebieski stał się nie tylko jej kolorem mocy, ale także wyrazistym akcentem jej wyglądu, zdobiąc jej włosy. Mimo że jej ścieżka zawodowa nie była związana ze sztuką – Małgosia przez 40 lat pracowała w branży technologicznej, to muzyka zawsze znajdowała dla siebie miejsce w jej życiu. Już od pół wieku Małgorzata śpiewa na weselach i jest aktywnym członkiem różnych chórów. Jej serce bije w rytmie muzyki klasycznej, co skłania ją do przekonania, że w poprzednim wcieleniu musiała być operową divą. Jednak to nie jedyna jej pasja – Małgorzata praktykuje jogę, której naucza na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jest także dyplomowanym muzykoterapeutą, uwielbiającym grę na misach tybetańskich.

Obecnie Tadeusz udziela się w orkiestrze Straży Pożarnej w Garwolinie, gdzie kontynuuje swoją muzyczną pasję. Mimo szerokiego spektrum muzycznych zainteresowań, Tadeusz wyraźnie dystansuje się od disco-polo, preferując bardziej niszowe repertuary, jak choćby piosenki dla wędkarzy. To jego koledzy z zespołu przekonali go do podjęcia nowego wyzwania – udziału w „The Voice Senior”, co stanowi dla Tadeusza szansę na podzielenie się swoim bogatym doświadczeniem muzycznym z szerszą publicznością.

Decyzja o udziale w „The Voice Senior” nie była podyktowana jedynie chęcią prezentacji wokalnego talentu. Małgorzata chciała również spotkać innych seniorów, dla których muzyka jest równie ważna. To przestrzeń, w której może dzielić się swoją pasją, doświadczeniem i, być może, odkryć nowe muzyczne drogi. Dla Małgorzaty Kraszkiewicz muzyka to nie tylko dźwięki, ale most łączący ludzi i pokolenia.

Regina Rosłaniec Bavcevic już jako dziecko wykazywała niezwykłą wrażliwość muzyczną. Jej pierwszym mikrofonem był kabel od żelazka. Inspiracją do podążania za muzycznymi marzeniami była starsza siostra, uczęszczająca już do szkoły muzycznej. Regina, nie chcąc zostać w tyle, również zapisała się na naukę, wybierając klasę skrzypiec. Jednak jej wyjątkowo wrażliwy słuch sprawiał, że musiała ćwiczyć z watą w uszach. Jej talent szybko został dostrzeżony podczas konkursu piosenki studenckiej w Krakowie, gdzie zachwyciła takie osobistości jak Wojciech Młynarski i Marek Grechuta. To otworzyło przed nią drzwi do międzynarodowej kariery! Regina otrzymała kontrakt w Jugosławii, gdzie zaczęła śpiewać w hotelach. Życie zawodowe i osobiste zmieniło się diametralnie, gdy na jednym z występów w Splicie poznała Josko, Chorwata, który stał się miłością jej życia. Z miłości do niego przeniosła się do Chorwacji, gdzie mieszka i tworzy już prawie 40 lat.

Muzyka od zawsze była nieodłączną częścią jej duszy, lecz dopiero życiowe zmiany pozwoliły jej w pełni oddać się pasji. W przeszłości ograniczała ją postawa byłego męża, który obawiał się, że sukces Róży oddaliłby ją od niego. Wszystko zmieniło się po 40. roku życia, kiedy to Róża poznała Benka, obecnego partnera, który stał się dla niej nie tylko wsparciem, ale także inspiracją do rozwijania swoich muzycznych skrzydeł. Obecnie Róża wraz z Benkiem mieszkają i tworzą muzyczny duet w Niemczech. Róża, z pasją i energią, na każdym koncercie przekonuje, że „60-tki” mogą śpiewać i żyć pełnią życia.

Róża Frąckiewicz to uczestniczka zeszłorocznej edycji „The Voice Senior”, która po niepowodzeniu w ówczesnych Przesłuchaniach w Ciemno, nie poddała się w walce o marzenia. Wróciła do muzycznego programu i dotarła aż do wielkiego finału, udowadniając tym samym, że nosi w sobie ogromne pokłady talentu i determinacji.

Finaliści z drużyny Maryli Rodowicz:

Roman Wojciechowski, znany w świecie muzyki pod pseudonimem „Pazur”, to ucieleśnienie ducha rock'n'rolla. Jego muzyczna podróż rozpoczęła się w latach 70., kiedy to z zespołem Hokus miał okazję supportować legendarnego Czesława Niemena. Roman współpracował z wieloma wybitnymi artystami, w tym z Urszulą Sipińską oraz Haliną Frąckowiak, a jego talent znalazł także miejsce w projekcie zespołu Breakout, dla którego nagrał kilka utworów na album „Żagiel ziemi”.

Pomimo imponującego doświadczenia, Roman Wojciechowski nigdy nie uzyskał pełnego uznania, na jakie zasługuje jego talent. To poczucie niespełnienia skłoniły go do podjęcia wyzwania i uczestnictwa w piątej edycji „The Voice Senior”. Na co dzień Roman ceni sobie życie w zgodzie z naturą, spędzając dni w swojej leśnej chacie, otoczony lasem i zwierzętami, które stanowią dla niego źródło inspiracji i spokoju. Jego serce wciąż bije w rytmach jazzu i bluesa, z którymi eksperymentuje, grając w różnych składach muzycznych. Mimo to, marzy o solowej karierze, w której mógłby w pełni wyrazić siebie i swoją pasję do muzyki.

Roman Wojciechowski Natasza Młudzik, Jan Bogacz/TVP

Lucyna Mazur od najwcześniejszych lat żyje w rytmie muzyki, która była dla niej nie tylko pasją, ale i drogowskazem życiowym. Początkowo, śpiewu uczyła się słuchając radia, co pozwoliło jej rozwijać talent w domowym zaciszu. Przełomem w jej życiu okazało się spotkanie z przyszłym mężem, z którym nie tylko związała swoje życie, ale i muzyczną karierę. Razem stworzyli zgrany zespół, który stał się stałym punktem na wielu imprezach. Muzyka była też ważną częścią życia rodzinnego Lucyny – razem z mężem wychowywali piątkę dzieci, zarażając ich miłością do dźwięków. Nagła śmierć męża była dla Lucyny i jej rodziny ogromnym ciosem. Lucyna stanęła przed koniecznością walki o byt, co skłoniło ją do podjęcia pracy w Austrii, gdzie przez lata śpiewała na wiedeńskich dancingach, starając się zapewnić godne życie sobie i dzieciom. Po latach poświęceń i pracy, 4 lata temu Lucyna wróciła na stałe do Czchowa, gdzie teraz, ciesząc się zasłużoną emeryturą, może w pełni oddać się swojej twórczości.