Pamiętacie Dominica D'Angelicę? Wielki skandalista z „Top Model” właśnie się ożenił!

Wielki skandalista z „Top Model” właśnie się ożenił!

Widzowie „Top Model” z pewnością pamiętają skandal, do jakiego doszło w 9. edycji programu. Tuż przed wielkim finałem wyszło na jaw, że uczestnik programu Dominic D'Angelica przed laty był oskarżony w Stanach Zjednoczonych o przestępstwo seksualne. Choć D'Angelica tłumaczył, że był niewinny, to nie uchroniło go to przez wyrzuceniem z programu tuż przed finałem, w którym byłby jednym z głównych faworytów do zwycięstwa.