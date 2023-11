Pamiętacie Magdalenę Rembacz z „Malanowski i Partnerzy”? Po latach wciąż zachwyca urodą!

Magdalena Rembacz z „Malanowski i Partnerzy” wciąż zachwyca urodą!

W kolejnych latach aktorka wciąż pojawiała się w różnych serialowych produkcjach, jednak nie były to role tak znaczące jak ta w „Malanowski i Partnerzy”. Najczęściej były to epizody bądź drobne rólki w serialach takich jak „M jak miłość”, „Komisarz Alex”, „Na krawędzi 2” czy „Paradoks”. A jak dziś wygląda serialowa detektyw Magda Dębska? Patrząc na jej najnowsze zdjęcia trudno nie wyjść z podziwu nad tym, jak świetnie się trzyma! Co więcej, po swojej przygodzie z detektywistycznym paradokumentem, aktorka postanowiła powrócić do długich włosów, które miała na początku swojej przygody z serialem!