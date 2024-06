Paulo Sousa przez ostatnie miesiące naprawdę mocno się zmienił! Tak teraz wygląda były selekcjoner reprezentacji Polski

Paulo Sousa jednym z najgorszych trenerów reprezentacji Polski

Paulo Sousa to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać kibicom piłkarskiej reprezentacji Polski. Urodzony w 1970 roku Portugalczyk, zrobił imponującą karierę jako piłkarz występując w takich klubach jak Juventus, Borussia Dortmund czy Inter Mediolan. Po odwieszeniu butów na kołek, Paulo Sousa postanowił spróbować swoich sił jako trener. Trenował takie drużyny jak FC Basel, Fiorentina, Girondins Bordeaux, aż w 2021 roku otrzymał posadę selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, którą utrzymał przez niecały rok.

O przygodzie Paulo Sousy z naszą drużyną wielu kibiców z pewnością wielu nadal świetnie pamięta. Delikatnie mówiąc, nie była ona zbyt udana. Po tym, jak zastąpił na stanowisku Jerzego Brzęczka, poprowadził reprezentację na Mistrzostwach Europy 2020, gdzie Polska po remisie z Hiszpanią (1:1) i porażkach ze Słowacją (1:2) oraz Szwecją (2:3) zajęła ostatnie miejsce w grupie E. W eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022, praktycznie do ostatniej kolejki walczył o drugie miejsce w grupie gwarantujące udział w barażach. Choć wyniki ogólnie nie były aż tak tragiczne, to kibice byli zgodni. Styl gry reprezentacji pozostawiał naprawdę wiele do życzenia, a od patrzenia na naszą reprezentację na boisku aż zęby bolały.