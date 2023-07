„Pierwsza miłość”. Łukasz Dziemidok zniknął nagle u szczytu kariery. Czym zajmuje się dziś? Tego się nie spodziewacie!

Łukasz Dziemidok był wielką gwiazdą „Pierwszej miłości”

Urodzony 20 lipca 1980 roku Łukasz Dziemidok przed laty był uznawany za jednego z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. Choć początkowo występował on głównie na teatralnych deskach, to w 2007 roku w jego aktorskiej karierze doszło do przełomu. To właśnie wtedy zaangażowano go do roli Patryka Skalskiego w „Pierwszej miłości”. Rola w serialowym hicie Polsatu sprawiła, że aktor szybko zyskał sławę i rozpoznawalność.

W trakcie trwania swojej przygody z „Pierwszą miłością”, nazwisko Łukasza Dziemidoka regularnie pojawiało się łamach kolorowych czasopism. W 2008 roku aktor zaliczył również udział w czwartej edycji programu „Jak oni śpiewają?”, gdzie zajął ósme miejsce. Rola w „Pierwszej miłości” przyniosła mu także miłość. Aktor z wzajemnością zakochał się w Magdalenie Margulewicz, którą poznał na planie serialu. Para zaczęła się ze sobą oficjalnie spotykać się w 2011 roku, co zbiegło się z odejściem Dziemidoka z serialu. Szczegóły jego odejścia z produkcji nie są jasne, ale aktorowi nie dano szansy na powrót. Grany przez niego Patryk zginął w wypadku samochodowym za granicą.