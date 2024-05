Pierwszy mąż Joanny Scheuring-Wielgus zginął w wypadku samochodowym. A kim jest drugi? To sporo młodszy przystojniak!

Pierwszy mąż Joanny Scheuring-Wielgus zginął w wypadku

Joanna Scheuring-Wielgus to obecnie jedna z najsłynniejszych gwiazd sceny politycznej w Polsce. Obecna sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Nowej Lewicy chętnie występuje przed kamerami, jednak najczęściej ogranicza się jedynie do poruszania kwestii politycznych. Swego czasu popularna polityk zrobiła jednak wyjątek. W październiku 2023 roku podczas debaty towarzyszącej ówczesnym wyborom parlamentarnym, Joanna Scheuring-Wielgus przyznała się do tego, że jej pierwszy mąż stracił życie w wypadku samochodowym.