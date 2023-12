Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło są szczęśliwym małżeństwem od ponad 40 lat! Poznajcie historię ich miłości!

Polacy kochają Piotra Pręgowskiego

Piotr Pręgowski to wszechstronny artysta, który znalazł swoje powołanie w aktorstwie oraz piosenkarstwie. Co ciekawe, w młodości odnosił sukcesy jako zapaśnik, zdobywając nawet mistrzostwo Warszawy w zapasach klasycznych, jednak po jakimś czasie zakończył tę karierę. Później zdobył wykształcenie technika mechanika obróbki skrawaniem, ale to sztuka i scena były jego prawdziwą pasją.

Po ukończeniu studiów aktorskich w 1979 roku, wkroczył na scenę Operetki Warszawskiej, debiutując w musicalu „Boso, ale w ostrogach” w 1984 roku. Ogólnopolską rozpoznawalność zyskał prowadząc program „Od ucha do ucha” w Disco Relax w latach 1995–2002.

Jednak największym przełomem bez wątpienia była rola w serialu „Ranczo”. Jego kreacja Patryka Pietrka stała się wręcz ikoniczna, a widzowie pokochali aktora bezgranicznie!