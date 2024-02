Piotr Wojdyło zrobił furorę jako przystojny pogodynek w TVP! Kim jest nowy prowadzący „Pytanie na śniadanie”?

Piotr Wojdyło nowym prowadzącym „Pytanie na śniadanie”

W ich miejsce pojawiły się nowe duety prowadzących. W połowie stycznia widzowie mieli okazję zobaczyć zobaczyć w roli gospodarzy „Pytania na śniadanie” Roberta Stockingera i Joannę Górską . Niedługo później do ekipy śniadaniówki dołączyli również Klaudia Carlos oraz Robert El Gendy , Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz , Beata Tadla i Tomasz Tylicki , a niedawno ogłoszono, że kolejnym nowym duetem w śniadaniówce zostali Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło .

„Pytanie na śniadanie” to od wielu lat niekwestionowany hit Telewizji Polskiej i najpopularniejsza śniadaniówka w naszym kraju. Od dłuższego czasu sporo się mówi na temat zmian w „Pytaniu na śniadanie”, które są pokłosiem zmian w całej TVP. Z programem pożegnali się praktycznie wszyscy dotychczasowi prowadzący.

We wtorek 20 lutego w „Pytaniu na śniadanie” swój debiut zaliczyła nowa para prowadzących - Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Jak im poszło? W przeważającej większości telewidzowie są zachwyceni…

Kim jest Piotr Wojdyło?

Od czasu gdy ogłoszono tożsamość nowych prowadzących „Pytanie na śniadanie”, ich nazwiska są odmieniane w mediach przez wszystkie przypadki. O ile trudno powiedzieć o Katarzynie Pakosińskiej, że jest postacią anonimową, to już zupełnie inaczej sprawa ta wygląda w przypadku Piotra Wojdyły, który jeszcze do niedawna nie był powszechnie znany. Co zatem wiadomo na jego temat?