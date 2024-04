Pogrzeb Stanisława Witka. Tłumy żegnały męża Elżbiety Witek! Kościół pękał w szwach!

Ostatnie pożegnanie Stanisława Witka

W środę, 17 kwietnia 2024 roku, odbył się pogrzeb Stanisława Witka. Mąż Elżbiety Witek spoczął na cmentarzu komunalnym w Jaworze, a żegnały go prawdziwe tłumy! Podczas mszy żałobnej kościół dosłownie pękał w szwach, a wierni, którzy chcieli pożegnał nieodżałowanego polityka, wypełnili Dom Pański po przegi.

Śmierć Stanisława Witka

Stanisław Witek zmarł 13 kwietnia 2024 roku, po bardzo długiej chorobie. Od 2020 roku aż do momentu śmierci był hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Stanisław Witek urodził się 13 grudnia 1952 roku w Jaworze i ukończył Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat pracował jako wychowawca, a także był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Paszowicach. Jednak to jego zaangażowanie w działalność opozycyjną, szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, przyniosło mu rozgłos i wpłynęło na jego życie.

W czasie stanu wojennego aktywnie uczestniczył w organizowaniu kolportażu podziemnych wydawnictw. Pełniąc rolę koordynatora dystrybucji czasopism, ulotek oraz znaczków pocztowych na terenie ówczesnego województwa legnickiego, był jednym z głównych organizatorów tej działalności w regionie. Dodatkowo, angażował się w akcje plakatowe i drukowanie podziemnej prasy.

Za te działania był wielokrotnie zatrzymywany przez organy państwowe. Po raz pierwszy aresztowano go 3 września 1982 roku z powodu udziału w manifestacjach, za co został skazany na trzy miesiące więzienia. Spędził ten czas najpierw w Areszcie Śledczym w Świdnicy, a następnie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Ostatecznie został zwolniony w grudniu 1982 roku.