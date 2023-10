Radosław Majdan ojcem roku? Tak się wypowiada o synku Henryku! „Dopełnił nasze szczęście pojawiając się na świecie”

Radosław nie ukrywa, że jest szczęściarzem, a spotkanie Małgorzatą i narodziny Henryka jeszcze mocniej scementowały ich patchworkową rodzinę.

Zawsze byłem osobą dość taką mocno empatyczną, ale jak pojawił się Henio, zacząłem przepełniać się bezwarunkową miłością do syna. Dziecko to prawdziwa, szczera, pozytywna radość i energia w domu. Taki papierek lakmusowy na życie codziennie. Henryk jest naszą mieszanką. Jest dzieckiem bardzo energetycznym, ale też potrafi się bardzo skupić jeśli coś go pochłania, co bardzo mi się podoba. Niesamowicie kreatywny w reakcjach, w wymyślaniu stwierdzeń, określeń, w radości. Przede wszystkim dał mi olbrzymie szczęście. Był w tym naszym życiu, jak to się mówi, perłą w koronie. Dopełnił nasze szczęście pojawiając się na świecie - przyznaje Radosław Majdan.