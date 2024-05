„Ranczo”. Pamiętacie małą Kasię Solejuk? Grająca ją Anna Stępień ma już 27 lat i wyrosła na prawdziwą piękność!

Tak dziś wygląda mała Kasia Solejuk z „Rancza”

Serial „Ranczo” bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych polskich seriali ostatnich lat. Słynna produkcja TVP, przed ponad 8 lat emisji gromadziła przed telewizorami miliony Polaków, chcących śledzić losy bohaterów wsi Wilkowyje. Dzięki „Ranczu”, niejeden z grających tam aktorów zyskał ogólnopolską sławę. Jedną z takich osób była Anna Stępień, która dołączyła do obsady serialu, gdy miała 9 lat. Przez 10 sezonów wcielała się w jedyną córkę Kazimiery i Macieja Solejuków. Niestety po zakończeniu zdjęć do produkcji, słuch po młodziutkiej aktorce zaginął. Co stało się z Anną Stępień?