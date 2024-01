„Rolnik szuka żony 10”. Blanka coraz śmielej pokazuje nowego partnera! Jednak nie taki podobny do Artura! Redakcja Telemagazyn

Choć Blance nie udało się znaleźć miłości w 10. edycji „Rolnik szuka żony”, to szczęście uśmiechnęło się do niej poza programem. Ci, którzy śledzą piękną blondynkę w sieci zdążyli zauważyć, że w jej życiu pojawił się pewien wyjątkowy mężczyzna. Jeszcze do niedawna ta mocno ukrywała jego wygląd. Ostatnio jednak coraz śmielej się nim chwali. Okazuje się, że tajemniczy mężczyzna jednak nie jest taki podobny do Artura, jak na początku się to wydawało!