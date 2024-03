„Rolnik szuka żony 10”. Ewa Kryza ma nowego adoratora! Już dawno zapomniała o Waldemarze!

Nieudana relacja Ewy i Waldemara w „Rolnik szuka żony”

Ewa Kryza z pewnością jeszcze na długo pozostanie w pamięci widzów 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” . Pochodząca z Wielkopolski piękna 30-latka starała się o względy 41-letniego Waldemara. Urokliwa wokalistka, która prywatnie jest mamą 6-letniego Juliana, niemal od początku swojej przygody z programem uchodziła za murowaną faworytkę w zdobyciu serca Waldiego. Niestety, ich relacja nie miała żadnych szans na powodzenia, co widzowie zauważyli już na początku programu. Waldemar był zafascynowany Ewą, a właściwie jej wyglądem oraz figurą, ale między tą dwójką nie zaiskrzyło. Ewa nie znalazła w rolniku tego, czego szukała, czyli wsparcia i partnerstwa. Niestety, skończyło się to brzydką pyskówką w finale show i oskarżeniami Waldemara, że Ewa szukała w programie nie miłości, tylko promocji.

Ewa z „Rolnika” ma nowego adoratora!

Choć niepowodzenie w romantycznej relacji z Waldkiem z pewnością nie było dla Ewy łatwe, to wygląda na to, że 30-latka już dawno pozostawiła za sobą nieprzyjemne doświadczenia z programu i dziś w pełni cieszy się życiem. Choć Ewa jeszcze w trakcie swojego udziału w show zaprzeczała, że nie zgłosiła się tam by promować swoją osobę, to przygoda w „Rolniku” sprawiła, że piękna wokalistka jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych uczestniczek „Rolnik szuka żony”.