Wielkie spotkanie gwiazd „Rolnik szuka żony”! Czyżby narodziła się nowa para?

Wielkie spotkanie gwiazd „Rolnik szuka żony”

Ci, którzy śledzą losy bohaterów programu „Rolnik szuka żony” z pewnością zdążyli się już przekonać o tym, że uczestnicy randkowego show TVP chętnie nawiązują między sobą przyjaźnie i nie przeszkadza im nawet to, że często sami pochodzą z różnych edycji programu! Jakiś czas temu było głośno o słynnej już integracji gwiazd „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości” , gdzie Waldemar z 10 edycji „Rolnika” bawił się w najlepsze m.in. z Elżbietą Czabator z 8. edycji, czy Anną Michalską i Justyną Wdowiarek z 2. edycji.

To, że uczestnicy programów „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości” się integrują, nie jest żadną tajemnicą. Za nami impreza gwiazd obydwu programów, do których dołączyli też uczestnicy „The Voice…

Dawid Noweta wpadł w oko Teresie z 8. edycji?

Co ciekawe, na dość zastanawiający komentarz zdecydował się również biorący udział w spotkaniu Dawid Noweta, który skomentował zdjęcie cytatem:

Dzięki że jesteś... dzięki że jesteś tu 😁

Pewnie przeszedłby on bez większego echa, gdyby nie to, że odpowiedzieć na niego postanowiła również obecna na wyjściu Teresa. Jej słowa sugerują, że cytat Dawida mógł być skierowane bezpośrednio do niej: