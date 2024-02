„Rolnik szuka żony”. Kamila Boś bryluje na proteście rolników w Warszawie! Wystroiła się jak zawsze?

Kamila Boś pojawiła się na proteście rolników w Warszawie

Kamila Boś, przez wielu nazywana „królową pieczarek” była jedną z gwiazd 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Piękna rolniczka okazała się być prawdziwą rewelacją rolniczego show TVP. Widzowie z miejsca zachwycili się jej nieprzeciętną urodą, a rekordowa liczba listów od kandydatów starających się o jej względy w programie tylko utwierdziła w przekonaniu widzów, że Kamila Boś to najpiękniejsza uczestniczka w historii „Rolnika”. Niestety niezwykła uroda nie pomogła „królowej pieczarek” w znalezieniu miłości i zakończyła ona program jako singielka.

Udział w programie sprawił, że Kamila Boś stała się prawdziwą celebrytką i zyskała całą masę fanów. Piękna rolniczka nie tylko co jakiś czas pojawia się w „Pytaniu na śniadanie”, ale zaczęła również być stałą bywalczynią na różnego rodzaju medialnych imprezach. Kamila Boś jest również niezwykłe popularna w sieci. Tylko na samym Instagramie obserwuje ją obecnie ponad 180 tysięcy osób, które pilnie śledzą wszystko to, co się dzieje w życiu ich ulubienicy.