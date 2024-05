„Rolnik szuka żony 10”. Ewa Kryza w końcu pokazała syna! Podobny do mamy?

Nieudana przygoda Ewy w „Rolnik szuka żony 10”

Niestety, ich relacja nie miała żadnych szans na powodzenia, co widzowie zauważyli już na początku programu. Waldemar był zafascynowany Ewą, a właściwie jej wyglądem oraz figurą, ale między tą dwójką nie zaiskrzyło. Ewa nie znalazła w rolniku tego, czego szukała, czyli wsparcia i partnerstwa. Niestety, skończyło się to brzydką pyskówką w finale show i oskarżeniami Waldemara, że Ewa szukała w programie nie miłości, tylko promocji.

Ewa Kryza nareszcie pokazała syna!

Niepowodzenie w romantycznej relacji z Waldkiem z pewnością nie było dla Ewy łatwe. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po zakończeniu programu Waldi popadł w mocną niełaskę fanów show, zaś Ewa stała się ich ulubienicą. 31-latka zyskała całkiem pokaźne grono fanów, którzy chętnie śledzili jej dalsze losy w sieci.

Śledzący Ewę internauci zdążyli już się przyzwyczaić do tego, że ta raczej nie porusza na swoim Instagramie tematów z życia prywatnego. Co prawda, wstawiała materiały związane ze swoim synem z poprzedniego związku, a nawet udostępniała jego zdjęcia, jednak skrzętnie ukrywała wizerunek chłopca. Aż do teraz!

Na najnowszej relacji na Instagramie Ewa postanowiła pochwalić się zdjęciem z obchodów dnia matki w przedszkolu, do którego uczęszcza jej 6-letni syn Julian. Na udostępnionym kadrze obserwujący Ewę fani mogli w końcu zobaczyć jej latorośl w pełnej krasie!