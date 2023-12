„Rolnik szuka żony 10”. Nicola już nie wygląda jak w programie! Wybranka Darka pozazdrościła Sarze?

Nicola z „Rolnik szuka żony 10” zaszalała z metamorfozą!

Nicola to obecnie jedna z wiodących bohaterek 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”. 22-latka wzięła udział w programie, aby rozkochać w sobie Darka i niewykluczone, że jej się to uda. Nicola pokonała dwie pozostałe rywalki i rolnik zdecydował, że to z nią chce rozwijać relację. Przez spory czas widzowie byli niemal pewni, że ich znajomość skończy się czymś więcej. Jednak w po ostatnim odcinku wśród fanów programu zaczęły pojawiać się pewne wątpliwości, po tym jak podczas uroczystej kolacji z Nicolą, Darek stwierdził, że potrzebuje więcej czasu na to, by lepiej ją poznać i podjąć decyzję o tym, czy rzeczywiście będą razem.