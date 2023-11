„Rolnik szuka żony 10”. Waldek próbuje się wkupić w rodzinę Ewy? Musiał się nieźle wykosztować na prezenty dla jej rodziców!

Rewizyty w „Rolnik szuka żony 10”. Waldek próbuje się wkupić w rodzinę Ewy?

Jubileuszowa, 10. edycja programu „Rolnik szuka żony” wielkimi krokami zbliża się do końca. Już w najbliższym odcinku programu dojdzie do rewizyt, w których to rolnicy odwiedzą swoich wybranków w ich domach. W najnowszej zapowiedzi na Facebooku „Rolnik szuka żony TVP” możemy zobaczyć, jak będę one wyglądać. Artur odwiedzi rodzinę Sary, Darek rodziców Nicoli, Anna pojawi się u Kuby, a Waldek przyjedzie do rodziców Ewy.