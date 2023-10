„Rolnik szuka żony 5”. Aneta Fojcik nie została żoną rolnika, miłość spotkała dopiero po programie! Przypominamy jak wyglądał jej ślub

Aneta Fojcik szukała męża w „Rolnik szuka żony 5”

„Rolnik szuka żony” to jeden z największych przebojów Telewizji Polskiej. Na swoją premierę czeka 10. edycja popularnego show, jednak my dzisiaj pamięcią wracamy do 5. edycji „Rolnika”, w której poznaliśmy Anetę Fojcik. Ówczesna 38-latka w 2018 roku starała się o względy rolnika Marka, jednak ten finalnie wybrał inną kandydatkę, Aleksandrę, co skończyło się totalną katastrofą. Widzowie zresztą byli w szoku, że Marek dokonał takiego wyboru, bowiem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to właśnie Aneta najbardziej do niego pasuje.