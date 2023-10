„Rytmy Dwójki”. Halina Frąckowiak gościem specjalnym odcinka! Edyta Górniak ponownie dowiodła, że jest profesjonalistką w każdym calu

Najnowszy odcinek programu „Rytmy Dwójki” już w piątek 6 października 2023 na TVP2 o godz. 22:05

Program otworzą Natasza Urbańska i Olga Barej ognistym przebojem „Płynie w nas gorąca krew” grupy Bajm. Na marginesie tego energetycznego występu dowiemy się, co jeszcze – poza ognistym kolorem włosów – łączy Nataszę i Olgę. Tomasz Szczepanik wystąpi w duecie z Hanną Tabiszewską – laureatką „The Voice Senior”, a prywatnie mamą wokalistki Oli Radwan, doskonale znanej widzom „Jaka to melodia?”. Tomasz i Hanna wspólnie zaśpiewają przebój „Jesteś lekiem na całe zło”. Będzie to wyjątkowy i niezwykle emocjonalny występ, szczególnie, że za kulisami Hannie kibicować będzie wzruszona córka Ola.