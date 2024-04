„Sanatorium miłości 6” odcinek 8. Stanisław i Małgorzata zbliżają się do siebie! Z tej mąki będzie chleb?

Drugie oblicze Zygmunta

Zygmunt jest znany ze specyficznego poczucia humoru i ciętego języka, ale w 8 odcinku „Sanatorium miłości 6”, dzięki prywatnej rozmowie z Martą, poznamy jego kompletnie inne oblicze. Mężczyzna zdradzi, że życie go nie oszczędzało – z mamą miał trudną relację, w dziwnych okolicznościach zginął jego syn, a żona przez prawie całe małżeństwo walczyła z ciężką chorobą.

Małżonka mi chorowała od 2 roku małżeństwa. Wziąłem ją, przytuliłem, pocałowałem i powiedziałem: jakoś sobie damy radę. Ja miałem płakać i ona miała płakać? To by nie miało sensu, a żonę przecież trzeba było na duchu podtrzymywać. Byłem z nią do końca, przy mnie zmarła, trzymałem ją wtedy za rękę. Zostałem sam z córką – przyzna łamiącym głosem Zygmunt, a po jego policzkach zaczną spływać łzy.