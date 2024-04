Sandra Kubicka i Baron wzięli ślub! Świeżo upieczona pani „Baronowa” aż się popłakała!

Mr & Mrs Milwiw-Baron 👰🏼‍♀️🤵🏻‍♂️

06.04.2024 w 50 rocznicę ślubu moich dziadków (totalny przypadek) wyszłam za mężczyznę moich marzeń. W moim rodzinnym domu dorastałam patrząc na dziadka który zawsze stawiał babcię na pierwszym miejscu. Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie tak jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego jakiego mała Sandra sobie wymarzyła. Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciel, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę to powiedzieć.. mój mąż 🕊️

To był piękny dzień. W bardzo kameralnym gronie, z piękną pogodą, bez fajerwerków na niebie, za to z fajerwerkami w naszych sercach. Dokładnie tak jak sobie to wymarzyłam.

Dziękujemy najlepszym świadkom ever @jovanaa_djurovic & @mr__looba 🤍 KOCHAMY WAS!!!!!!

Natka, moja kochana @natalia.npa jedyna osoba z aparatem której ufam bezgranicznie z takimi newsami. 📸🤭

P.S. Od dziś możecie mówić do mnie Baronowa 😜🥳