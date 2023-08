Sarah James zachwyciła podczas Earth Festival 2023! 15-latka rozbujała cały Uniejów! Co za talent!

Czym jest „Earth Festival”?

Earth Festival w Uniejowie to wyjątkowe wydarzenie, które już od kilku lat promuje postawy pro-eko. Poprzez liczne atrakcje w ekomiasteczku i kinie festiwalowym oraz dawkę wiedzy przekazywaną prosto z festiwalowej sceny i pokazuje, co każdy z nas może zrobić dla środowiska – od oszczędzania wody i segregację śmieci, po wybór nowoczesnych i zeroemisyjnych źródeł energii. Niepowtarzalną zabawę gwarantuje koncert, którego myślą przewodnią w tym roku jest hasło „Jak nie my, to kto” – bo tylko my sami możemy wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Wystarczy zmiana kilku nawyków, by zrobić coś dobrego dla planety.