Skandal w półfinale „The Voice of Poland 14”! Becky Sangolo nie powinna znaleźć się w finale?

Baron i Tomson wywołali skandal w półfinale „The Voice of Poland 14”

Za nami półfinał 14. edycji „The Voice of Poland” , gdzie trenerzy oraz telewidzowie wyłonili czterech finalistów , którzy już za tydzień powalczą o tytuł tytuł najlepszego głosu w Polsce, szansę podpisania kontraktu płytowego oraz nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Będą to:

Szczególnie wiele emocji wśród telewidzów wywołał awans Becky Sangolo do finału. Wszystko przez niecodzienną sytuację, która miała miejsce pierwszy raz w historii programu. W trakcie wyboru finalistów, trenerzy z każdej drużyny dysponowali pulą 100 punktów, które rozdzielają między dwójką swoich podopiecznych według własnego uznania. Decyzją Tomsona i Barona Becky otrzymała 52 punkty, a Paweł — 48. Następnie doliczone zostały głosy widzów, którzy w większości zagłosowali na Pawła, przez co doszło do nieoczekiwanego remisu.