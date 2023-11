„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Magdalena Białas przerwała milczenie po rozstaniu z Krzysztofem! Te uśmiechy to już przeszłość!

„Ślub od pierwszego wejrzenia” emocjonuje widzów

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to program telewizyjny, który polega na eksperymencie społecznym, gdzie nieznajomi ludzie decydują się na zawarcie małżeństwa bez wcześniejszego poznania się. Para poznaje się dopiero w dniu ślubu i od razu wchodzi w związek małżeński. Następnie przez jakiś czas mieszkają razem, starając się budować relację i poznać się nawzajem.

Szok i niedowierzanie. To słowa, które cisną się na usta po oświadczeniu, jakie tuż po telewizyjnej emisji finału programu „Ślub od pierwszego wejrzenia 9” wydał Krzysztof Żółtak. Jego małżeństwo z…

Koniec małżeństwa Magdaleny i Krzysztofa

Mało kiedy w „ŚOPW” zdarzają się takie pary. 33-letni Krzysztof Żółtak oraz 25-letnia Magdalena Białas wydawali się wręcz stworzeni dla siebie. Widzowie ich natychmiast pokochali, a młodzi z dnia na dzień dogadywali się coraz lepiej. Zbliżyli się, podobali się sobie, a do tego łączyły ich wspólne zainteresowania. No marzenie! Niestety, rzeczywistość potrafi brutalnie zweryfikować nawet najbardziej idylliczną wizję i chociaż Magda i Krzysztof na antenie postanowili kontynuować swoje małżeństwa, to niestety w lipcu 2023 roku ich związek się ostatecznie rozpadł. Poinformował o tym sam Krzysztof, który wydał oświadczenie, ale nie chciał wchodzić w szczegóły dotyczące rozstania.