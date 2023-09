„Ślub od pierwszego wejrzenia 9” odcinek 1. Pierwsza para znana! Małżeństwo Marka i Kornelii przetrwa?

Kim jest Marek

Marek ma 32 lata i pochodzi z Bydgoszczy. Jest na etapie uniezależniania się od swojej mamy; chce stanąć w końcu na własnych nogach. Dlatego też pomysł, aby zgłosić się do „ŚOPW”. Jest to dla niego szansa na zmianę, tym bardziej, że Marek w ostatnim czasie bardziej się otworzył dzięki wizytom u psychologa. Samotność jednak ciągle mu dokucza, więc postanawia rzucić się na głęboką wodę i ma nadzieję, że ekspertki dobrze dopasowały mu żonę.

Kim jest Kornelia?

Spotkania z rodzinami

Marek żyje w dobrych stosunkach ze swoją babcią. I to właśnie jej jako pierwszej oświadczył, że... się żeni! Za to mama Marka nie mogła uwierzyć, co się dzieje! Jeszcze bardziej się zdziwiła, gdy Marek oświadczył, że nawet nie zna imienia swojej przyszłej żony! Później zakomunikował to samo swojemu tacie oraz starszej 10 lat siostrze. Kornelia była spokojna, gdy oświadczała rodzinie, że bierze ślub w ramach programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Jej tata aż się popłakał! Za to mama powiedziała: