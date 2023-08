„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Tak wyglądają uczestnicy nowej edycji programu! Którym małżeństwom uda się przetrwać eksperyment?

Tak wyglądają uczestnicy nowej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to prawdziwy telewizyjny ewenement. Polska edycja programu, w którym przypadkowi ludzie godzą się na zawarcie małżeństwa przed tym, zanim się jeszcze poznają stał się prawdziwym telewizyjnym hitem. Format w Polsce doczekał się już ośmiu edycji, a już niebawem na antenie Telewizji TVN zostanie pokazana 9. odsłona ślubnego eksperymentu.

Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun „Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Możemy zobaczyć 6 osób, które wezmą udział w ślubnym eksperymencie TVN. Standardowo będą to trzy kobiety i trzech mężczyzn. Póki co, jeszcze nic nie wiadomo na ich temat.