„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Marta Milkiewicz znów bierze ślub! Kim jest jej kolejny mąż? Redakcja Telemagazyn

Wygląda na to, że Marta Milkiewicz z 8. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” już dawno zostawiła za sobą nieudane małżeństwo z Patrykiem Aniśko. Najnowsze zdjęcie uczestniczki ślubnego eksperymentu TVN wskazuje na to, że znów stanie na ślubnym kobiercu! Co wiadomo o jej przyszłym mężu?