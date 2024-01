Starszy syn Zygmunta Solorza ożenił się z byłą miss! Kim jest brat nowego prezesa Polsatu?

Młodszy syn Zygmunta Solorza nowym prezesem Polsatu

Choć dziś wszyscy rozpisują się o młodszej z pociech Zygmunta Solorza, to swego czasu wyjątkowo głośno było o jego starszym synu Tobiasie.

Obecnie w mediach nazwisko Piotra Żaka odmienia się przez niemal wszystkie przypadki. W oficjalnym komunikacie Telewizja Polsat poinformowała, że młodszy syn dotychczasowego prezesa Zygmunta Solorza-Żaka od teraz przejmie jego obowiązki i jednocześnie zostanie on wiceprzewodniczącym rady nadzorczej telewizji. „Rada nadzorcza uznała, że jest to najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju Telewizji Polsat” - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie Polsatu.

Przez 7 lat Olga Bończyk była żoną Jacka Bończyka. Choć początkowo ich związek wydawał się być jak z bajki, to z czasem nad małżeństwem aktorki pojawiły się wyjątkowo ciemne chmury, przez które…

Kim jest Tobias Solorz?

Tobias jest synem Zygmunta Solorza i jego pierwszej żony, Ilony Solorz. Mężczyzna ma obecnie 44 lata. Przez długie lata budował on swoją karierę w Polsacie pod czujnym okiem słynnego ojca. W roku 2014 mianowano go na prezesa Cyfrowego Polsatu, a niespełna rok później był się szefem całej Grupy Polsat. Zrezygnował on jednak z tej funkcji w 2019 roku. Tobias Solorz kształcił się na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zarządzanie i marketing.