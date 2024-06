„Świat według Kiepskich”. Ich już z nami nie ma. Marzena Kipiel-Sztuka, Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski, Krystyna Feldman, Bohdan Smoleń

Sitcom „Świat według Kiepskich”

„Świat według Kiepskich” to sitcom Polsatu, który po raz pierwszy trafił na ekrany naszych telewizorów 16 marca 1999 roku. Nowe odcinki były kręcone aż do 16 listopada 2022 roku! Opowiadał o perypetiach życiowych rodziny Kiepskich i ich sąsiadów, mieszkających w starej kamienicy na osiedlu Kosmonautów, przy ulicy Ćwiartki 3/4 we Wrocławiu.