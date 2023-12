Świąteczne filmy na Netflix. Co warto obejrzeć?

„Święta jak zwykle” uwiodło widzów

Warto zobaczyć film „Święta jak zwykle”, jest to norweska komedia romantyczna, której akcja toczy się podczas Świąt Bożego Narodzenia. Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Petter Holmsen. Aby uczcić zaręczyny, Thea zabiera Jashana do domu, ale zderzenie jego indyjskich korzeni z norweskimi tradycjami jej rodziny powoduje, że święta są dalekie od idylli. Co się wydarzy, zobaczycie sami.

Kultowy „Grinch”

Urocza „Kronika świąteczna”

Co jeszcze oglądać w święta na Netflix?

Nie może zabraknąć też szaleńczego pościgu saniami, który zapewni nam Shaun w filmie „Baranek Shaun: Odlotowe święta”. To będzie niezapomniana świąteczna przygoda! Będzie też pora na miłość za sprawą średniowiecznego rycerza. Trafia on do czasów współczesnych i zakochuje się w nauczycielce. Czy to uczucie przetrwa - zobaczycie w filmie „Świąteczny rycerz”.