Światowej sławy gwiazdy muzyki w „Jaka to melodia?”! Polacy do dziś uwielbiają ich przeboje

Romina Power i Al Bano i „Jaka to melodia?”!

ZOBACZ ZDJĘCIA

Słynna włoska para, Romina Power i Al Bano, w piątek 1 grudnia przyleciała do Polski, aby wziąć udział w nagraniach do programu „Jaka to melodia?”. Muzyczne gwiazdy na planie programu wykonali swoje największe hity takie jak „Felicità”, „Sempre Sempre”, „Sharazan”, „Ci Sara”, „Liberta” i „Nostalgia Canaglia”.

Artyści przylecieli do Polski oddzielnymi samolotami. Romina z Frankfurtu, Al Bano - z Zagrzebia. Towarzyszył im łącznie 6-osobowy team. Na liście życzeń słynnej pary nie zabrakło takich, które okazały się sporym wyzwaniem dla produkcji.

Romina poprosiła o zakwaterowanie w hotelu, który dysponuje otwieranymi oknami w pokojach. Wbrew pozorom zadanie nie było proste. Okazuje się bowiem, że w większości popularnych warszawskich hoteli otwierane okna nie są standardem. Listę hoteli, w których mogła zatrzymać się włoska para, ograniczał także fakt, że ich osobisty pianista (Romina i Al Bano mówią o nim "Maestro") cierpi na klaustrofobię. Mężczyzna nie korzysta z wind, wąskich klatek schodowych, unika ograniczonych, zamkniętych przestrzeni. Tym razem jednak Maestro ostatecznie do Polski nie dotarł. W ostatniej chwili musiał odwołać podróż z uwagi na problemy zdrowotne.