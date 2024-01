Syn Rafała Bryndala ma już 31 lat! Jak dziś wygląda Tymon Bryndal? Im starszy, tym bardziej podobny do ojca!

Rodzinne życie Rafała Bryndala nie było usłane różami

Rafał Bryndal to postać, której z pewnością nikomu przedstawiać nie trzeba. Popularny dziennikarz i satyryk od lat wzbudza ogromne zainteresowanie mediów nie tylko ze względu na swoją karierę, ale także życie osobiste. W 2019 roku media szeroko rozpisywały się o ogromnej tragedii, z jaką wówczas musiał zmierzyć się dziennikarz. Pod koniec stycznia 2019 roku Rafał Bryndal poinformował o śmierci ukochanej żony Doroty, która zmarła mając zaledwie 55 lat. Oficjalna przyczyna zgonu nie została podana do publicznej wiadomości.

Tak dziś wygląda 31-letni syn Rafała Bryndala

Rafał Bryndal już od wczesnych lat oswajał Tymona ze światem show-biznesu. Nie raz można było zobaczyć ojca z synem razem brylujących na różnego rodzaju medialnych imprezach. Z czasem Tymon jednak przestał się pojawiać razem z ojcem na salonach i zajął się własnym życiem. Co dziś robi? Z informacji, na jakie można się natknąć w jego mediach społecznościowych wynika, że jest on absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i ścieżkę zawodowej kariery związał z architekturą. Tymon ma również inną wielką pasję, jaką jest muzyka. Obecnie jest on zaangażowany w kilka projektów muzycznych.