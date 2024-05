Tadeusz i Janina wrócą do siebie? Zaskakujące słowa Marii z „Sanatorium miłości 6”!

Cała sytuacja między Tadeuszem a Janiną to nie do końca jest taka, jak jest przedstawiona. To się wszystko jeszcze okaże... To się okaże. Na razie jest cisza przed burzą. Ja znam inną prawdę. Z Tadeuszem w ogóle nie rozmawiałam na ten temat, bo on do mnie nie dzwoni, a ja też do niego nie dzwoniłam, bo co ja będę dzwonić, skoro wiem, że jest z Janką? Ten związek się jeszcze wyklaruje. Trzeba zobaczyć - wyznała nam Maria z „Sanatorium miłości 6”.