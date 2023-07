Tak dziś wygląda Tomasz Lubert z zespołu „Virgin”. To dzięki niemu Doda podbiła polski rynek muzyczny!

Sukces zespołu „Virgin”

Tym, którzy lubią wracać do przebojów sprzed lat, z pewnością nie trzeba opowiadać o zespole „Virgin”. Słynna formacja, która pozwoliła Dodzie zdobyć ogólnopolską sławę, stworzyła całą masę przebojów, do których Polacy do dziś chętnie wracają. „Dżąga”, „2 bajki”, „Znak pokoju”, „Mam Tylko Ciebie” - można by długo wymieniać.

Choć Doda była frontmanką zespołu, to mówiąc o „Virgin”, nie sposób nie wspomnieć o Tomaszu Lubercie, który nie tylko go założył, ale także był jego czynnym członkiem. W pamięci fanów, Tomasz Lubert zapisał się jako ten charyzmatyczny blondyn z gitarą, który towarzyszył Dodzie w sporej części teledysków, a także wszelkich wydarzeń, na których pojawiał się „Virgin”. O tym, jak się potoczyły dalsze losy Dody po rozpadzie zespołu wie chyba każdy. A co się stało z Tomaszem Lubertem?